Банк «Приморье» предложил акции для путешественников по картам «Мир»

Банк «Приморье» представляется акции для держателей карт «Мир» и «Мир Maestro», планирующих деловые или туристические поездки по России и СНГ.

Путешествовать по разным регионам нашей страны и стран ближнего зарубежья стало проще с российским сервисом Bronevik. В его базе собрано более 16 000 объектов размещения, доступных для бронирования онлайн по всей России и СНГ, причем даже в самых удаленных населенных пунктах.

Пользователи могут выбрать варианты для командировки или отпуска: хостелы, апартаменты, турбазы, отели и др. А держателям карт «Мир» и «Мир Maestro» оформление размещения через сервис Bronevik стало еще выгоднее. При бронировании номера на сервисе Bronevik необходимо оплатить проживание зарегистрированной в программе лояльности «Привет, Мир!» картой «Мир» или «Мир Maestro». После каждой покупки начисляется cash-back 8%. Акция продлится до 28 февраля 2021 года.

Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».