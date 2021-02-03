Банк «Приморье» предложил акции для путешественников по картам «Мир»

Банк «Приморье» представляется акции для держателей карт «Мир» и «Мир Maestro», планирующих деловые или туристические поездки по России и СНГ.
Путешествовать по разным регионам нашей страны и стран ближнего зарубежья стало проще с российским сервисом Bronevik. В его базе собрано более 16 000 объектов размещения, доступных для бронирования онлайн по всей России и СНГ, причем даже в самых удаленных населенных пунктах.
Пользователи могут выбрать варианты для командировки или отпуска: хостелы, апартаменты, турбазы, отели и др. А держателям карт «Мир» и «Мир Maestro» оформление размещения через сервис Bronevik стало еще выгоднее. При бронировании номера на сервисе Bronevik необходимо оплатить проживание зарегистрированной в программе лояльности «Привет, Мир!» картой «Мир» или «Мир Maestro». После каждой покупки начисляется
Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов