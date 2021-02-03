Россельхозбанк начал прием заявок на проектное финансирование через агрегатор ДОМ.РФ

Россельхозбанк подключился к сервису «Агрегатор проектного финансирования» ДОМ.РФ на сайте наш.дом.рф. Сервис предоставляет возможность удобного удаленного взаимодействия между застройщиками и банками по заявкам на проектное финансирование.

«Россельхозбанк входит в тройку лидеров по объему ипотечного кредитования населения, а филиальная сеть банка охватывает до 100% сельских территорий, что позволяет нам работать с застройщиками в масштабах всей страны. Мы готовы к рассмотрению заявок компаний, осуществляющих строительство многоквартирных домов, и открытию счетов эскроу во всех регионах нашего присутствия. Банк предоставляет проектное финансирование на конкурентных условиях, в том числе применяя индивидуальный «не коробочный» поход к каждому из проектов», − отметила Олеся Калашникова директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка.

Агрегатор проектного финансирования ДОМ.РФ был запущен в 2020 году и число его участников постоянно растет: на сегодняшний день к сервису подключилось порядка 150 застройщиков по всей России. Сервис аккумулирует заявки для банка в удобном формате, что позволяет оперативно принимать решение о сотрудничестве с застройщиками.

«Объемы строительства жилья с использованием механизмов счетов эскроу составляют уже более половины всего рынка. В этой связи востребованность и важность такого продукта как агрегатор проектного финансирования растет с каждым днем - с его помощью застройщики фактически в режиме одного окна могут направить соответствующую заявку сразу в несколько банков и получить лучшее предложение. Растет и интерес кредиторов к взаимодействию с Единой информационной системой жилищного строительства, все больше банков подключаются к системе и пользуются её сервисами», − подчеркнул Директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «ДОМ.РФ» - единый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.

Единая информационная система жилищного строительства — единое цифровое пространство для взаимодействия ключевых участников рынка жилищного строительства в рамках исполнения требований законодательства. Оператор системы – АО «ДОМ.РФ».

Подробная информация о сервисе «Агрегатор проектного финансирования» ДОМА РФ размещена по ссылке. Подача заявки на проектное финансирование для застройщиков доступна из личного кабинета на портале наш.дом.рф.