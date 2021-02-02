Биометрическая система АО «Россельхозбанк» признана лучшим ИТ-проектом 2020 года в финансовой отрасли

Биометрическая платформа АО «Россельхозбанк», разработанная совместно с дочерней компанией ПАО «Ростелеком» — АО «РТ Лабс», получила премию «Проект года 2020» Global CIO.

Биометрическая система РСХБ построена на платформе «RTL Biometric Platform» и полностью интегрирована с ЕСИА и ЕБС. Платформа РСХБ может работать с различными типами биометрии: лицом, голосом, отпечатками пальца и другими. Она позволяет подключать различные биометрические процессоры (мультивендорная система) и отвечает всем требованиям регуляторов к информационной безопасности при работе с биометрией. Решение позволяет применять биометрическое подтверждение личности не только в рамках дистанционного привлечения и обслуживания клиентов, но и в процессе оказания ряда услуг в отделении Банка с целью повышения качества сервиса и снижения рисков мошенничества: расчетно-кассовом обслуживании, депозитном обслуживании, сервисе сейфовых ячеек в более чем 1300 отделениях.

Россельхозбанк с января 2020 года один из первых начал обслуживание граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка не выходя из дома. Использование биометрии позволило Россельхозбанку создать принципиально новый и более удобный пользовательский путь. Теперь, чтобы стать клиентом Банка, гражданам РФ не обязательно посещать отделение, это можно сделать в любое время онлайн из любой точки мира, где есть Интернет. Платформа открыта для предоставления биометрических сервисов в любых каналах, продуктах и процессах Банка, а также для предоставления биометрических сервисов юридическим лицам: партнерам и клиентам Банка.

«Россельхозбанк активно внедряет современные цифровые сервисы и передовые технологи, которые облегчают жизнь и значительно экономят время. В настоящий момент Банк является лидером в финансовой отрасли в части развития и внедрения биометрических технологий в банковской сфере. И мы рады получить высокую оценку наших достижений от профессионального сообщества. Возможность обеспечить доступность и безопасность качественного банковского обслуживания на сельских территориях – наш стратегический приоритет, а для жителей удаленных или труднодоступных территорий биометрия может стать единственной возможностью получить полный спектр финансовых услуг», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

«С помощью собственной биометрической системы Россельхозбанк может увеличить долю финансовых операций, проводимых в дистанционных каналах, а также повысить качество обслуживания в отделениях, обеспечить биометрическую защиту сейфовых ячеек. В 2021–2022 годах мы планируем развивать активное сотрудничество с Банком и продолжать внедрение биометрии в совместных проектах развития цифровой экономики. Мы рады, что столь важное и эффективное решение отмечено такой значимой ИТ-премией», — сказал директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком», заместитель генерального директора по цифровой идентичности АО «РТ Лабс» Иван Беров.

***

Конкурс «Проект года» Global CIO — это первый в истории отечественной ИТ-индустрии конкурс, в котором проектные достижения компаний оценивают непосредственно ИТ-директора. Его миссия — консолидация знаний о лучших практиках в области информационных технологий и цифровой трансформации в России. Проектные достижения участников конкурса оцениваются онлайн-голосованием членов профессионального сообщества GlobalCIO|DigitalExperts, это позволяет более объективно проанализировать специфику проектов. В 2020 году на конкурс было подано 306 проектов.

***

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса (АПК) России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

***

АО «РТ Лабс» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минцифре России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства, создание систем в сфере региональной цифровизации и информатизации образования. «РТ Лабс» выступает технологическим партнером «Ростелекома» по развитию и эксплуатации Единой биометрической системы.

В «РТ Лабс» работает более 1 000 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба. Штаб-квартира компании расположена в Москве.