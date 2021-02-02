Снижение ВВП России в 2020 году составило 3,1%

Снижение ВВП России в 2020 году, согласно первой оценке Росстата, составило 3,1%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб.

Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на 7,8%. Изначально, ожидалось, что падение составит 3,5-4%. При этом падение составило меньше, чем во многих других крупных экономиках, так как доля сектора услуг в ВВП России меньше, чем в этих странах. В результате Россия потеснила экономику Германии, став по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности, первой в Европе и пятой в мире.

Снижение ВВП России связано, прежде всего, с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы. Падение экономики России в большей или меньшей степени сказалось на всех странах СНГ, но прежде всего на странах Евразийского Экономического Союза – Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, представленному в сентябре, в 2021 году экономика России вырастет на 3,3%.

Мы полагаем, что рост составит 3,5-4%, так как на фоне выхода мировой экономики из рецессии нефть будет торговаться по $60-70. То есть в текущем 2021 году экономика России выйдет на докризисный уровень. Ее дальнейший рост будет сдерживаться дефицитом инвестиций, вызванным санкциями, и вероятной отрицательной демографической динамикой. А также слабым ростом производительности труда. Дефицит на рынке труда будут покрывать мигранты, а их производительность труда в целом оставляет желать лучшего.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»