Юлия Кальвина назначена управляющим Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка

Новое кадровое решение в Байкальском банке ПАО Сбербанк - на должность Управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанк назначена Юлия Игоревна Кальвина, сообщают в пресс-службе банка.

В команде Сбера Юлия Кальвина - 12 лет. С 2012 по 2015 гг. работала заместителем управляющего Оренбургского отделения Сбербанка № 8623. В августе 2015 года Юлия Игоревна была переведена в Иркутск, в Байкальский банк Сбербанка на должность заместителя Председателя Байкальского банка – руководителя блока «Розничный бизнес и сеть продаж».

За время работы Юлии Кальвиной в Байкальском банке был отмечен рост доли по всем значимым розничным рынкам: кредитование, вклады населения, эквайринг. Большим прорывом стал существенный рост показателей на рынке платежей ЖКХ в регионах Байкальского банка, реализован ряд значимых проектов в разных направлениях банковской работы: удаленная регистрация сделок недвижимости, АРМ БРИС ЖКХ, транспортные проекты по развитию безналичной формы оплаты проезда пассажиров, развитие совместных сервисов с МФЦ региона по обслуживанию клиентов.

– Юлия Кальвина – большой профессионал в своем деле. Командная работа блока «Розничный бизнес и сеть продаж» в Байкальском банке под ее руководством показала отличные результаты и позволила значительно увеличить объем прибыли, получаемой блоком, достигнуть высоких показателей работы. Большое внимание Юлия Игоревна всегда уделяет и развитию кадрового резерва. Уверен, что все профессиональные навыки и опыт работы руководителем Юлии Кальвиной станут новым стимулом в развитии Иркутского отделения, которое является одним из самых крупных в нашем территориальном банке. И по географическому охвату, оно покрывает своей работой всю Иркутскую область, и по масштабам работы, и по долям банковского сектора, – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.