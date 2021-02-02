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В селе Макарово Киренского района построят Дом культуры

Общая стоимость работ составляет более 35 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Новое одноэтажное здание общей площадью 612 квадратных метров возведут на месте старого Дома культуры. В нём будет располагаться зрительный зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, костюмерная, швейная мастерская, кабинеты для работы кружков, хореографический класс. Для маломобильных людей предусмотрены пандусы. Подрядчик закупил необходимые строительные материалы, в ближайшее время приступит к работам.

Ввести здание в эксплуатацию планируется в декабре. 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» были построены и сданы в эксплуатацию три дома культуры. Они расположены в посёлке Молодежный Иркутского района, сёлах Тараса Боханского района и Майск Осинского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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