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Сохранение лесов обсудили в минлеса Приангарья

Вопросы лесовосстановления являются приоритетными при реализации федерального проекта, сообщают в областной администрации.

По информации министра лесного в Иркутской области Дмитрия Петренева, в регионе действует 59 лесных питомников. Из них 32 работают в учреждениях, подведомственных министерству. Там в прошлом году выращено 20,1 млн штук сеянцев, в том числе 16,7 млн – с открытой корневой системой (ОКС), 3,4 млн – с закрытой (ЗКС). 

В самом крупном в области Мегетском лесопитомнике в 2020 году выращено сеянцев сосны, лиственницы и кедра с ЗКС в количестве 800 тыс. штук.

На основе питомника планируется создать лесосеменной центр. Уже начато составление технического задания по разработке проекта. Игорь Кобзев поручил подготовить проект до 1 октября, чтобы уже в следующем году начать строительство в Мегете современных автоматизированных теплиц с системой климат-контроля и автоматическим поливом сеянцев с ЗКС.   

О передовых технологиях в лесовосстановлении на заседании коллегии рассказал заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Александр Степанченко. Игорь Кобзев пригласил его к участию в развитии в Иркутской области тепличных комплексов выращивания сеянцев с ЗКС. 

В 2021-2022 годах в рамках инвестиционных проектов такие комплексы планируют создать лесопромышленные компании в Братске и Братском районе, в поселке Улькан Казачинско-Ленского района, в Саянске. Кроме того, намерены увеличить объемы выращивания посадочного материала с ЗКС действующие частные питомники в Шелехове и Усть-Илимске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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