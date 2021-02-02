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В Иркутской области создадут лесосеменной центр

Он появится в поселке Мегет Иркутского района до 1 октября, сообщает Игорь Кобзев в своем Instagram.

– В планах – возведение современных автоматизированных теплиц с климат-контролем и автоматическим поливом сеянцев с закрытой корневой системой, – говорит губернатор.

Говорили об этом сегодня на коллегии министерства лесного комплекса. Восстановление тайги для региона является одной из основных. Поэтому Приангарью нужны новые тепличные комплексы для выращивания посадочного материала. В ближайшие пару лет запланировано их строительство в Братске, Братском районе, Саянске, посёлке Улькан Казачинско-Ленского района. Будем брать на вооружение самые передовые технологии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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