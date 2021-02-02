Сельхозпредприятия Иркутской области выполнили муниципальный заказ на сумму свыше миллиарда рублей

Доля АПК в общем объёме муниципальных закупок составила 39,6%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оглашения послания в 2020 год озвучил поручение разработать механизмы и инструменты по максимальному вовлечению местных товаропроизводителей в сферу государственных и муниципальных закупок.

По информации главы ведомства, за последние годы увеличился общий объём закупок продуктов питания для областных государственных и муниципальных социальных учреждений. Это произошло, в том числе, благодаря реализации проекта «Школьное молоко».

Основными поставщиками (до 90%) молока в образовательные учреждения Приангарья являются региональные производители.

Это позволяет использовать максимально свежую продукцию с высоким процентом остаточных сроков реализации. Ещё одной возможностью увеличить долю местной продукции в объёме закупок может стать проект по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием.