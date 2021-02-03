Из Иркутска в Египет запустят прямые авиарейсы с 8 февраля

Из аэропорта Иркутска с 8 февраля начнут выполняться прямые перелёты в Египет с частотой не более одного раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Согласно решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Таким образом, общее число хабов, из которых возможна перевозка по зарубежным направлениям, достигло 19.

Кроме того, на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля возобновляется авиасообщение с Грецией и Сингапуром с вылетом из Москвы по два и три рейса в неделю соответственно.