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Из Иркутска в Египет запустят прямые авиарейсы с 8 февраля

Из аэропорта Иркутска с 8 февраля начнут выполняться прямые перелёты в Египет с частотой не более одного раза в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Согласно решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Таким образом, общее число хабов, из которых возможна перевозка по зарубежным направлениям, достигло 19.

Кроме того, на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля возобновляется авиасообщение с Грецией и Сингапуром с вылетом из Москвы по два и три рейса в неделю соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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