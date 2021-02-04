Будущее – за звездами: как проходят классификацию загородные отели на Байкале

Байкал – сильный бренд – продает себя сам. В высокий сезон отдыхающие выкупают номера даже с минимальным уровнем комфорта. Однако государство решило изменить правила игры, введя обязательную классификацию гостиниц. Теперь загородным отелям на Байкале приходится преодолевать огромные сложности, чтобы получить желанные звезды. Но результат того стоит, уверена Екатерина Маслова, экс-управляющая отелем «Легенды Байкала» 3*. На Международном онлайн-форуме «Время отдыхать на Байкале – 2020» она рассказала о том, что беспокоит отельеров Иркутского района и привела свои аргументы в пользу того, чтобы загородные отели проходили классификацию по упрощенным критериям.

Почему «не дотянули»

В 1990-е годы, когда у частных лиц была возможность построить домики на Байкале и сдавать их в аренду, многие так и сделали. Гости довольствовались минимальным комфортом. О соответствии условий проживания мировым стандартам задумывались немногие, вспоминает Екатерина Маслова, экс-управляющая отелем «Легенда Байкала» 3*. (в настоящее время – управляющая отелями «Яковлевъ» 2*, «Атлас» 3* и «Тайга» 4*).

В 2018 году изменилось законодательство. В короткие сроки владельцам средств размещения пришлось получать сертификаты классификации и приводить свой номерной фонд в порядок. Отельеры оказались не готовы к этому, в результате многие качественные гостиницы Иркутского района приняли решение пройти классификацию «без звезд».

– Хозяева теремков – мини-отелей, даже предоставляя гостям минимальный уровень комфорта, никогда не жаловались на отсутствие загрузки, потому что Байкал продает себя сам. Стратегически думающие отельеры старались соответствовать ожиданиям гостей. Однако, когда появились требования по классификации, у многих из них просто не было времени на реконструкцию, и получалось, что отель, который, по мнению постоянных гостей, тянет на «твердую тройку», проходил классификацию «без звезд» либо с одной звездой, как и те, кто «за звездами» идти и не собирался. Постоянного гостя это не особо волнует, – уверена Екатерина Маслова: номера такие же чистые и уютные, персонал приветливый, а завтраки вкусные. Но кто-то нет-нет да и скажет, что вот «не дотянули».

Загородным отелям тяжело вдвойне

Пройти процедуру классификации, чтобы получить желаемое количество звезд, оказалось не всегда под силу даже городским отелям. Загородным – тяжело вдвойне, знает Екатерина Маслова. Чего стоят одни только природоохранные требования, а ведь кроме них байкальские гостиницы должны преодолеть массу других сложностей. По мнению Екатерины, было бы справедливо, чтобы критерии оценки загородных отелей учитывали эти факторы.

– Если для прохождения классификации необходима сколь-нибудь значимая реконструкция, владельцу гостиницы придется пройти множество инстанций и проверяющих органов. В Листвянке на это могут уйти годы! После того, как мы уладили законодательные трения с природоохранными структурами, нужно подумать о насущном: тарифы на электроэнергию за городом, на вывоз ТБО – они просто немыслимые. Не стоит забывать, что загородные гостиницы сталкиваются с ярко выраженной сезонностью: средняя загрузка отеля на Байкале – 40-45% при 70-80-процентной загрузке городских отелей, что влияет на сроки окупаемости проекта.

Фактор сезонности местное бизнес-сообщество научилось несколько сглаживать за счет мероприятий событийного и имиджевого туризма, таких как «День омуля» или Ледовый фестиваль, рассказала Екатерина Маслова. Однако нехватку квалифицированных кадров на территории сельской местности иначе как незаживающей раной не назовешь.

– Отельеры знают, чего стоит пригласить за город администратора с опытом и со знанием языка, обеспечить ему транспорт до места работы. А в отеле, который хочет получить 4 звезды, администратор должен знать как минимум два иностранных языка. Высоки и требования к линейному персоналу. А он в Листвянке и вовсе «кочует» из отеля в отель: плохих работников отовсюду гонят, хорошие – все время ищут условия получше.

Потребитель выберет лучшее

Несмотря на сложности с классификацией, проходить ее стоит, уверена Екатерина Маслова. Владельцы отелей, которые решают вложиться и провести серьезную работу, развивают рынок и привлекают более взыскательного клиента.

– Когда потребителю будет с чем сравнивать, он начнет отдавать предпочтение отелям, у которых статус не меньше, чем 2 звезды. Есть еще профессиональные участники рынка, иностранные партнеры. Если цена соответствует заявленному уровню, они сразу выбирают отели максимально возможной категории. Особенно это касается новых заказчиков.

«Легенда Байкала», отель в Листвянке.

Взвесив все «за» и «против», «Легенда Байкала» решила пройти классификацию и в конце декабря 2019 года стала первым трехзвездочным отелем в Листвянке.

– Нашему отелю повезло: он в целом соответствовал стандартам классификации по площадям номеров и санузлов, нам не пришлось сносить стены, – рассказала Екатерина Маслова. – Тем не менее, финансовые вложения были. В частности, мы построили долгожданный лифт, разработали систему мотивации персонала. Было еще множество «мелочей». Но оно того стоит! Знаю, что партнеры «Легенды» охотно подписывают договоры и ставят брони с предоплатой. А когда слышишь отзывы гостей, которые видят, как улучшились номера и сервис – гордость берет за весь коллектив. Все-таки, будущее – за звездами!