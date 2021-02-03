Торг вокруг «Северного потока-2» продолжается

США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока-2» при условии, что Германия подготовит пакет предложений. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Американцы требуют создать механизм, который позволит прекратить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Кроме того, США хотят в целом заново обсудить соглашение, регулирующие транзит российского газа по трубопроводной системе Украины. «Цель — создать более выгодные для украинской стороны условия», — отметила Handelsblatt. Еще одним требованием является увеличение мощностей хранилищ газа с тем, чтобы в случае необходимости можно было бы снабжать им Украину.

Плюс США требуют от Германии оказания помощи Украине в расширении инфраструктуры для возможной транспортировки водорода, чтобы в будущем сделать Киев важным игроком на энергетическом рынке и снизить зависимость Европы от России. Однако немцы официально пока не готовы идти на уступки. Да и для «Газпрома» «Северный поток-2» является альтернативой транзита не только через Украину, но и через Беларусь. Вместе с тем, ряд немецких чиновников выступает за уступки США. «Раньше была администрация, которая не была заинтересована в достижении соглашения. Если есть готовность вести диалог, то это политическая возможность, которой мы должны воспользоваться», — заявил госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

Украинская ГТС нуждается в модернизации, и, видимо, по мнению американцев, заплатить за нее должна Германия. Естественно, США заинтересованы в сохранения проамериканского правительства в Киеве, у Байдена тесные связи с нынешней украинской властью. И по их мнению «Газпром» должен осуществлять финансовую подпитку Украины, внося плату за газовый транзит. Торг вокруг «Северного потока-2» – одна из основных интриг года. И, вероятно, наиболее значимый фактор для капитализации «Газпрома». Не удивлюсь, если даже в итоге, забыв политические разногласия, Киев предложит Москве купить свою изношенную ГТС. В свое время этот трюк успешно проделала Беларусь. Только в этот раз «Газпром» вряд ли согласится.

«Газпром» – самая дешевая российская фишка, однако его акционеры являются заложниками геополитического противостояния Москвы с Киевом и Вашингтоном.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»