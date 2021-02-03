Зарубежные эксперты сообщили об успехах российской экономики на фоне пандемии

Российская экономика пережила наименьший спад по сравнению с большинством стран, сообщают РИА Новости со ссылкой на зарубежное издание Bloomberg.

По мнению агентства, причиной этому могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года.

Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7 процента.

Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.