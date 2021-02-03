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Льготная ипотека теряет свое социальное направление

В крупных городах России наблюдается большой инвестиционный спрос, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

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«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье – они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — считает собеседница агентства.

По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения», — подчеркнула глава департамента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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