Детские палаточные лагеря в Иркутской области не откроются в 2021 году из-за коронавируса

Также в связи с пандемией к оздоровительным учреждениям предъявляются новые требования безопасности, сообщают в Заксобрании Иркутской области.

В частности, они должны быть заполнены не более чем на 50%, поэтому общее число путевок снизится. Стоимость путевок на текущий год утверждена, она увеличена на 3,6% по сравнению с прошлогодней.

В 2020 году на детский отдых предусмотрели 733 млн, однако из-за пандемии коронавируса было освоено лишь 202,5 млн. Во время весенних каникул отдохнули 1200 детей, кроме того, летом был организован отдых для 574 детей, проживающих в учреждениях системы социального обслуживания и образования.