В Германии установят 50 мостов, сделанных из российского алюминия

В Германии установят пятьдесят мостов из алюминия, произведенного компанией РУСАЛ. Экспортный контракт на их поставку в 2021 году заключил Красноярский металлургический завод. Первый мост длиной 13 метров был отгружен заказчику в январе.

Легкие и прочные пешеходные мосты изготовлены из экологически чистого алюминия с использованием гидроэлектроэнергии, что гарантирует низкий «углеродный след» продукции. Разнообразие вариантов оформления поверхности алюминиевого профиля, например, «под дерево», позволяет красноярским изделиям гармонично дополнять общую картину европейских парков, выполненных, в том числе и в эко-стиле.

Все необходимые технологические операции: приготовление сплава, литье, прессование, фрезерные и сварочные работы, а также финишная обработка – выполнены на КраМЗе. Сам металл также российский – его в жидком виде поставляет расположенный с КраМЗом на одной промышленной площадке Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ. О важности развития переработки алюминия на внутреннем рынке неоднократно заявлял основатель РУСАЛа бизнесмен Олег Дерипаска.

«Для КраМЗа производство мостов – перспективное направление развития. На предприятии имеется все необходимое оборудование и уже накоплен уникальный для российской промышленности опыт создания высокотехнологичной алюминиевой продукции из силового профиля», – говорит генеральный директор ООО «КраМЗ» Сергей Бурцев.

Преимуществ у инновационных алюминиевых мостов много: это и стойкость к коррозии, и легкость их монтажа, и удобство транспортировки. Они поставляются в разобранном виде и на месте уже монтируются силами заказчика.

Экспортировать алюминиевые пешеходные мосты КраМЗ начал в 2019 году. Тогда для немецкого заказчика были изготовлены две сборно-разборных конструкции, которые используются как временные переправы на период ремонтов и строительных работ. Через год их количество увеличилось втрое, и берега европейских рек соединили уже капитальные алюминиевые мостовые строения российского производства. Так, прошлой весной в немецком городе Раштатт, земля Баден-Вюртемберг, был установлен произведенный на КраМЗе пешеходный мост через реку Мург – приток Рейна.

В России же по числу установленных алюминиевых пешеходных мостов лидирует Красноярск – их в городе три. Два из них были установлены к Универсиаде-2019. В этом году к их числу прибавятся еще две высокотехнологичные пешеходные переправы.

СПРАВКА

Всего в России при активном участии Алюминиевой Ассоциации в период 2017-2019 гг. возведено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве над рекой Яуза и один – в Туле. Сейчас в работе находятся более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций. Самым первым в нашей стране мостовым сооружением из алюминия стал построенный в 1969 г. пешеходный Коломенский мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Длина пролета этого цельносварного моста более 30 м. Спустя полвека мост продолжает успешно эксплуатироваться.

Первый в мире алюминиевый мост построили в 1946 году в США в городе Массена, штат Нью-Йорк. Сегодня алюминиевые мосты интенсивно строятся в Китае, Франции, Нидерландах, Италии и Северной Америке. В Германии ежегодно запускают в эксплуатацию около 70 алюминиевых пешеходных переходов, в основном – через небольшие ручьи и каналы. Формат мостов 12 – 60 м. Общая потребность Германии в возведении новых мостовых сооружений оценивается в 200 единиц.