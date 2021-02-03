Новый спортивно-оздоровительный комплекс откроется в селе Казачинское

В селе Казачинское Иркутской области в этом году откроется спортивно-оздоровительный комплекс. Глава региона Игорь Кобзев и мэр территории Сергей Швецов обсудили вопросы строительства и реконструкции социальных объектов в Казачинско-Ленском районе.

В настоящее время в селе Казачинское в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Субсидия из областного бюджета составила почти 29 млн рублей. Согласно контракту, работы должны были завершить в 2020 году. Но в связи с пандемией сроки были перенесены. Сейчас готовность здания составляет около 80%.

– Жители села ждут введения объекта. Строители обозначили срок – июнь 2021 года. Но необходимо ускорить работы и в ближайшее время завершить строительство, – подчеркнул Губернатор.

На встрече также обсудили вопросы финансирования ремонта и строительства объектов образования в Казачинско-Ленском районе. Как отметил Сергей Швецов, в селе Ключи необходимо строительство школы. Администрация готовит проектно-сметную документацию. Предварительная стоимость строительства составляет 470 млн рублей.

Еще одна тема обсуждения – здравоохранение. В этом году в поселке Окунайский начнется строительство ФАПа. Кроме того, по поручению Губернатора в Казачинско-Ленскую районную больницу будет направлена комиссия минздрава для определения проблемных вопросов и их решения.

Сергей Швецов доложил главе региона по вопросу расширения автомобильной дороги «Улькан – Магистральный» в месте прижима к железнодорожным путям. Данная автодорога находится в областной собственности. По информации ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», проектно-изыскательские работы капремонта находятся на согласовании в ОАО «РЖД». После согласования документы будут направлены на экспертизу.