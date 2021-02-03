Новый размер платы вводится в Прибайкальском национальном парке с 1 апреля

Стоимость посещения Прибайкальского национального парка повысится с 1 апреля 2021 года. Для иностранцев цена за визит составит 300 рублей, для жителей России – 150 рублей, для имеющих прописку в Иркутской области – 75 рублей.

Стоимость посещения особо охраняемой природной территории (ООПТ) будет приведена в соответствие с требованиями федерального законодательства.

– Вводимые правила – не новшество, – подчеркивают в ФГУП «Прибайкальский национальный парк» . – О них широкой общественности стало известно ещё летом прошлого года, из Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.

Теперь размер платы напрямую зависит от установленной в стране величины прожиточного минимума. Для ООПТ федерального значения, к которым относится и Прибайкальский национальный парк, она должна быть не меньше 1%.

Список категорий лиц, имеющих право на бесплатное посещение парка, увеличился более чем в два раза. Теперь в нём есть дети школьного возраста (ранее – только дошкольники), пенсионеры, многодетные родители, малоимущие и маломобильные граждане (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте учреждения).