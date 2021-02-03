На АЭХК разработана концепция развития до 2030 года.

Разработана концепция развития АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АО «АЭХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Она предусматривает стабильную работу разделительного производства в режиме дообогащения накопленных объемов обедненного гексафторида и активное развитие новых направлений бизнеса, таких как создание неядерных производств и участие в работах по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационноопасных объектов.

В рамках развития неядерных бизнесов к 2030 году планируется не только создать крупнотоннажные производства гидроксида лития и полианионной целлюлозы, но принять участие в других инициируемых Топливной компанией направлениях по производству химических продуктов для нефтесервиса и нефтедобычи.

Работы по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационноопасных объектов планируется осуществлять в рамках деятельности созданного отраслевого Центра компетенций по выводу из эксплуатации. В задачах АО «АЭХК» обеспечить вывод из эксплуатации не только объектов, расположенных на собственной площадке, но и за ее пределами.

Стабильная работа действующего производства и развитие новых бизнесов позволит к 2030 году создать до 500 новых рабочих мест и увеличить выручку АО «АЭХК» более чем в 3 раза.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. www.aecc.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru