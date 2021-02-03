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Школа в микрорайоне Юго-Западный начнет работу 1 сентября

Школа в микрорайоне Юго-Западный в Иркутском районе Иркутской области начнет работу 1 сентября. Такое решение принято в результате выездного совещания сегодня, 3 февраля, в котором приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутского района Леонид Фролов.

– После встреч с представителями родительского комитета приняли решение с 1 апреля начать формировать классы. Сюда будут переведены несколько классов с учительским составом из школ Маркова и Смоленщины, там они формировались заранее с учетом открытия школы в Юго-Западном. Также одновременно запускаем здесь "Школу будущего первоклассника", – отметил Леонид Фролов.

Здание школы уже достроено, в ближайшее время начнется завоз и монтаж оборудования и мебели.

Представители родительского комитета, присутствовавшие на совещании, отметили, что для удобства детей необходимо продлить существующие автобусные маршруты от Лугового до школы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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