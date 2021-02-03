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Игорь Кобзев предложил создать в Иркутске сквер памяти медиков, боровшихся с COVID-19

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В Иркутске появится сквер памяти медиков, боровшихся с пандемией коронавируса. Создать его предложил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время общения с жителями региона в официальных аккаунтах Правительства Иркутской области в социальных сетях.

– Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи работали в чрезвычайно сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточном режиме. 12 медицинских работников скончались от этой болезни. Умереть, спасая других, – это подвиг. Мы должны чтить память героев. Я предлагаю сделать сквер и памятные знаки с фамилиями этих медицинских работников, – сказал Игорь Кобзев.

Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал, что площадка для сквера есть, она находится на улице Станиславского. Там разместят стенды о вкладе медиков в борьбу с пандемией и погибших героях. Работы планируют провести в этом году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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