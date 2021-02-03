Объем доходов бюджета Иркутской области в 2020 году сократился на 6 млрд рублей

Объем доходов консолидированного бюджета Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в 2020 году составил 152 млрд рублей, что на 6 млрд рублей или 4% ниже уровня предыдущего года.

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80,7%, региональные – 11,1%, местные – 2,3% и специальные налоговые режимы – 5,9%.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на доходы физических лиц (41%) и налог на прибыль организаций (36%). Кроме того, доля имущественных налогов составила более 13%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам,- около 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили 55 млрд рублей, что на 10 млрд рублей или 16% ниже уровня 2019 года. Увеличение расходов на строительство инвестиционных объектов и модернизацию производства у крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия региона повлияло на снижение полученной прибыли и, соответственно, поступлений налога на прибыль на 3 млрд рублей. Также уменьшение поступлений объясняется перечислением в январе - феврале 2019 года налога и пени крупнейшим предприятием региона по уточненным декларациям за 2015 - 2016 годы в сумме более 1 млрд рублей.

Сократились платежи филиалов банков и финансовых учреждений почти на 2 млрд рублей вследствие снижения курса рубля по отношению к основным иностранным валютам и предоставления кредитных каникул, рассрочек по уплате кредитов, предприятий железнодорожного транспорта – более чем на 1 млрд рублей (уменьшение грузовых и пассажирских перевозок). Снизились поступления по нефтедобывающим компаниям на 5 млрд рублей, главным образом, за счет снижения цен на нефть, отрицательной курсовой разницы, возникающей в части платежей, номинированных в иностранной валюте, а также уменьшения спроса на мировых рынках.

За 2020 год в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 62 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил почти 107% (или на 4 млрд рублей) и опережает темп роста фонда заработной платы.

Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили 3 млрд рублей, что на 788 млн рублей или на 36% выше уровня поступлений 2019 года и обусловлено ростом платежей от золотодобывающих компаний в связи с увеличением содержания драгоценного металла в породе и объемов добычи полезных ископаемых, а также началом использования коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, в размере 0,2 золотодобывающими предприятиями – участниками регионального инвестиционного проекта. Поступления налога на имущество организаций уменьшились на 251 млн рублей или 2 процента. В бюджет уплачено около 3 млрд рублей акцизов, что на 95 млн рублей или 4% выше уровня 2019 года.