71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях

80% жителей России признались, что используют ненормативную лексику в своей речи. Из них 17% делают это регулярно. Однако каждый пятый (20%) участник опроса рассказал, что не ругается матом. Таковы результаты опроса Работа.Ру, в котором приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

Большая часть респондентов (63%) нейтрально относятся к ругающимся матом людям. Около трети (32%) порицают такое поведение окружающих. А 5% участников исследования положительно относятся к тем, кто употребляет обесценную лексику.

7 из 10 жителей России (73%) также отметили, что могут выругаться на работе. При этом 10% ругаются постоянно, а 63% — очень редко. Каждый четвертый (27%) респондент ответил, что не позволяет себе материться на рабочем месте.

В целом в российских компаниях сотрудники нейтрально относятся к бранным словам от коллег, а иногда и сами могут употребить матерное слово. Так, ответили 73% опрошенных. 15% опрошенных отметили, что их коллеги постоянно ругаются матом. У 10% жителей России коллеги негативно относятся к ругани и могут сделать замечание, а у 2% может дойти и до жалобы начальству.