Металлургический сегмент En+ Group заключил соглашение о партнерстве с Hodaka

РУСАЛ заключил партнерское соглашение о поставках низкоуглеродной алюминиевой продукции с тайваньской компанией Hodaka, производителем высококачественных сплавов из алюминия.

В рамках сотрудничества РУСАЛ и Hodaka планируют объединить усилия для производства нового вида алюминиевой продукции с низким «углеродным следом». Это возможно благодаря уникальной разработке En+ Group – алюминию бренда Allow. Для обеих компаний принципиально важно вести деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, соблюдая международные экологические стандарты и внедряя инновации на производстве.

Hodaka была основана на Тайване в 2002 году. Компания специализируется на Hodaka была основана на Тайване в 2002 году. Компания специализируется на выпуске высококачественных цилиндрических слитков и алюминиевых профилей, а также на поставках алюминиевых сплавов, используемых в производстве спортивного инвентаря, бытовой техники, мотоциклов и автомобильной промышленности. Алюминий бренда Allow позволит Hodaka и ее клиентам значительно сократить «углеродный след» своей продукции, повысить прозрачность бизнес-процессов, и увеличить свой вклад в достижение глобальных климатических целей. Таким образом будет удовлетворен растущий спрос потребителей на экологически чистую продукцию.

En+ Group, основанная промышленником Олегом Владимировичем Дерипаской, является крупнейшим в мире производителем низкоуглеродного алюминия. Показатель углеродного следа Allow составляет 2,4 тонн CO2/т. Это полностью соответствует установленным на рынке требованиям по количеству выбросов для низкоуглеродной продукции (4 тонн СО2/т), что в несколько раз ниже среднего мирового показателя, составляющего около 12 тонн СО2/т). Поставка каждой партии Allow сопровождается сертификатами независимых организаций, оценивших уровень выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

«Я рад объявить о партнерстве нашего металлургического сегмента с такой инновационной компанией, как Hodaka. En+ Group вносит весомый вклад в декарбонизацию алюминиевой отрасли, а также стремится сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к 2030 году и достичь нулевого уровня баланса выбросов к 2050. Для выполнения данных обязательств принципиально важно обеспечить экологичность производства на всех его этапах: от добычи бокситов и производства глинозема до конечного использования алюминиевой продукции нашими партнерами и клиентами».