ВТБ и ГК ВТБ Лизинг протестируют сервис подписки на автомобили для розничных клиентов

ВТБ совместно с ГК ВТБ Лизинг планирует в первом полугодии 2021 г. протестировать сервис подписки на автомобили для физических лиц. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

«Мы видим, что на смену личным автомобилям приходят инструменты шеринговой экономики — каршеринг, такси и подписка. Этот тренд усиливается, поэтому мы планируем предложить клиентам актуальные в таких условиях продукты, удобные и выгодные для использования. Банку и ГК ВТБ Лизинг новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций», - отметил Анатолий Печатников.

«Для юридических лиц мы запустили пробный сервис подписки в июле 2020 г. Теперь возможность оформить автомобиль в подписку появится и у физических лиц. Мы считаем, что новый сервис сможет найти своего потребителя, так как является логичным продолжением движения автомобильного рынка в сторону шеринговой модели. Все больше людей в мире видят преимущества в том, чтобы пользоваться, а не владеть. Сейчас подписка – это «голубой океан», возможность, которую нужно широкомасштабно исследовать, и, возможно, у нас получится создать новый рынок в России», - комментирует Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.

По словам Анатолия Печатникова, новая услуга предполагает долгосрочную аренду нового автомобиля. «По нашим расчетам, для клиентов подписка на 15-20% выгоднее, чем использование каршеринга, а ежемесячный платеж в среднем в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту», - уточнил топ-менеджер ВТБ.

Выгода клиента состоит в том, что он получает понравившийся новый автомобиль сразу, оплачивает топливо, мойку, парковку и штрафы. ГК ВТБ Лизинг берет на себя остальное сопровождение: регистрирует автомобиль в ГИБДД, организует техобслуживание, замену расходных материалов, предоставляет страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и услуги аварийного комиссара (выезд на место ДТП, оформление и сбор справок), замену сезонного комплекта шин, их хранение и шиномонтаж, круглосуточную помощь на дороге и дополнительный консьерж-сервис.

Сервис предполагает гибкие условия аренды на срок от 6 до 24 мес., контрактный пробег до 20 тыс. км в год с возможностью его увеличения. На пилотном этапе будет предложено ограниченное число моделей в марках среднего и верхнего ценового сегмента. В зависимости от результатов тестирования в дальнейшем число брендов может быть расширено.