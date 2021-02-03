В Приангарье стали меньше жаловаться на коллекторов

В 2020 году в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области поступило 662 обращения от граждан, имеющих претензии к работе коллекторов, микрофинансовых и микрокредитных организаций. Это на 281 меньше, чем в 2019 году.

Основная причина жалоб – систематическое превышение количества допустимых звонков и sms-сообщений, подчеркивают приставы. Кроме того, выявляются и такие нарушения требований Федерального закона № 230, как звонки третьему лицу, использование телефонного номера, не принадлежащего коллекторскому агентству, направление сообщения со скрытого номера телефона, не сообщение в начале непосредственного взаимодействия наименования кредитора и лица, действующего от его имени, и др.

В 2020 году принято 42 судебных решения об административном наказании в виде штрафа на общую сумму 1,4 млн рублей. Для сравнения: в 2019 г. – 35 судебных решений на сумму 2,5 млн рублей.