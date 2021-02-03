Братск, Иркутск, Усть-Илимск вошли в 100 городов-лидеров по объемам безналичного торгового оборота

По оценке лаборатории СберИндекс и IT-компании «Платформа ОФД», в IV квартале 2020 г. доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 г. достигла 54,1%. Это на 4,9 п. п. выше уровня 2019 года (49,2%) и очередной исторический максимум.

Тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчётов была переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 г.) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно «наличной» категории, как «Магазины у дома».

Процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объёма бумажных денег в обращении (+2,8 трлн руб. до 13,4 трлн руб.). Тем не менее в категории «Строительные и хозяйственные товары» доля безналичного объёма сократилась — наверняка вследствие роста наличности на руках у населения.

В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%.

Впервые появился регион, где доля безналичного торгового оборота достигла 70% в IV квартале. Им стал Ненецкий АО. В крупнейших городах доля покупок по безналу традиционно превысила показатель по стране и составила 56,7%. В лидерах находятся города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в III квартале 2020 г. среди крупнейших городов лишь в четырнадцати показатель превысил 60%, то по итогам IV кв. таких городов стало уже сорок.

Иркутская область также вошла в список территорий-лидеров по доле безналичного торгового оборота. Сразу три города – Братск (58,5%), Иркутск (57, 9%), Усть-Илимск (56,7%) вошли в список ТОП-100 городов с наиболее высокой долей безналичного торгового оборота. По объемам эквайринга Братск и Иркутск обогнали даже столицу России Москву, где доля безналичного торгового оборота в 2020 году составила 57,8%. Динамику роста показали и регионы – соседи Иркутской области, в ТОП-100 городов также заявлены г. Чита (Забайкальский край) - 55,8%, Улан-Удэ(Бурятия) -55,3%.

Еще более впечатляющий результат по развитию эквайринга показала в 2020 году Якутия, также, как и Иркутская область, Забайкальский край, Бурятия - входящая в состав территорий присутствия Байкальского банка Сбербанка. Республика Саха по итогу 4 кв 2020 года заняла 4 место в списке самых «безналичных регионов», а столица республики - город Якутск был признан лидером в РФ по темпам роста доли безналичных расчетов, 61,9% всех своих покупок якутяне совершили в прошлом году именно с помощью безналичных форм расчетов.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«У жителей наших регионов меняется потребительское поведение, безналичные расчеты постепенно вытесняют т.н. «живые деньги» и пандемия лишь ускорила процесс развития эквайринга. Люди предпочитают сейчас ограничивать контакты с загрязненными поверхностями, банкноты к ним тоже относятся. Иркутская область и до этого периода показывала системное увеличение доли безналичного торгового оборота, а в 2020 году наш регион даже превысил средний общероссийский показатель. В Приангарье он составил 56,8%, в то время как по России доля безналичных расчетов равна 54,1%».

Ещё один след пандемии: в IV квартале 2020 г. снова вырос средний чек.