Готова ли Иркутская область к запрету экспорта круглого леса

С 1 января 2022 года в России будет введен запрет на экспорт круглого леса и сырой доски. Предполагается, что предприятия лесного комплекса получат возможность увеличить объем глубокой переработки заготовленной древесины. Вопрос развития промышленных мощностей обсудили сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании под председательством губернатора Игоря Кобзева.

По информации министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренева, в Приангарье действует более 1,6 тыс. предприятий лесной промышленности. В общем объеме обрабатывающего производства региона удельный вес лесопромышленных отраслей в 2020 году составил 24,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам деятельности за 11 месяцев прошлого года достиг 122,5 млрд руб., что на 16,8 % больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

В перечень приоритетных в области освоения лесов включено семь инвестиционных проектов, реализуемых на территории Приангарья, четыре их них – в 2020 году.

По словам Дмитрия Петренева, в регионе действует 529 договоров на предоставление лесных участков под заготовку древесины. Арендаторы берут на себя обязательства по лесовосстановлению и противопожарным мероприятиям. В случае невыполнения этих условий, а также отсутствия мощностей по переработке древесины минлесом проводится работа по расторжению договоров аренды и передачи освободивших лесных участков под реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

Значительном подспорьем для развития глубокой переработки древесины послужит то, что на федеральном уровне принято решение о предоставлении предприятиям лесной промышленности займов на приобретение лесозаготовительной техники в лизинг под 1% годовых в рамках программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности.

Также в конце декабря прошлого года стартовала программа совместного финансирования с региональными Фондами развития промышленности. Льготные займы по этой программе предоставляются на финансирование проектов по модернизации производственных мощностей для обработки древесины через приобретение технологического оборудования. В рамках этой программы федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в размере от 5 млн до 500 млн рублей под 1% или 3% годовых.

Министерством лесного комплекса совместно с Фондом развития Иркутской области намечена работа с муниципальными образованиями региона по вовлечению предприятий к участию в существующих программах поддержки предприятий как на федеральном, так и региональном уровне.

Все это позволит предпринимателям, которые прежде занимались лишь лесозаготовкой, переориентировать свои производства на более глубокую переработку древесины, учитывая, в том числе, и запрет экспорта с 1 января 2022 года круглой необработанной древесины и сырой доски.