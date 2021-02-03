Sputnik-V доказал свою эффективность

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Она оказалась эффективна на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о достижении 95% Россия обеспечит вакциной «Спутник V» около 700 млн человек в 2021 году. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев «Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», — сказал Дмитриев. Ранее Дмитриев рассказал, что Индия станет одним из ключевых центров производства «Спутника V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Заявки на вакцину «Спутник V» поступили более чем от 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Доходы от поставок вакцины на зарубежные рынки могут исчислять сотнями миллиардов рублей. Если производством вакцины занимаются страны-получатели, часть выручки и маржи, естественно, будет распределяться между партнерам. Пока еще очень сложно оценить размер и финансовый эффект такого сотрудничества.

Естественно, пока во многих российских регионах на всех вакцины не хватает. И даже в Москве бесплатная вакцинация в государственных поликлиниках — это очередь и часто проблемы дозвониться. Однако в частных клиниках с этим проблем нет. Цена вакцинации начинается от $25, что достаточно доступно. И, видимо, близка к экспортной стоимости вакцины. Именно с вакцинацией аналитики связывают снятие ограничений и выход экономики из рецессии. Мы также разделяем данную точку зрения. Экономика России должна выйти на докризисный уровень в текущем 2021 году.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»