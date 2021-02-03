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Горячее питание в иркутских школах проверил мэр города

Руслан Болотов посетил две школы: № 53 и № 30 в Ленинском районе, которые обсуживает МУП «Комбинат питания», сообщают в Мэрии Иркутска.

– По инициативе родителей учеников иркутских школ в конце прошлого года были внесены изменения в цикличное меню. Некоторые блюда, которые дети не едят, исключили из рациона. Сегодня мэр города поручил корректировать меню ежеквартально с учетом сезонности и калорийности, – отметил начальник управления образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручением Президента РФ все обучающиеся начальной школы Иркутской области питаются бесплатно. Из областного бюджета для софинансирования расходов выделено 391,4 млн рублей. 

Всего в регионе 871 школа. На данный момент, по данным Роспотребнадзора, не имеют положительного заключения экспертизы 32 школы в шести муниципальных образованиях (Иркутск, Заларинский, Нукутский, Боханский, Осинский, Куйтунский районы).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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