Кому в России не хватает зарплаты

Больше всего таких работников среди рабочего и административного персонала, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter и «Деньги Вперед».

По данным исследования, треть россиян (36%) заявила, что им хватает зарплаты на основные нужды, более трети - что хватает, но с трудом (39%). Оставшиеся 25% заявили, что зарплаты им не хватает даже на основные нужды.

Как следует из результатов исследования, наиболее высока доля тех, кому не хватает зарплаты, среди рабочего персонала (39%), административного персонала (36%) и работников сферы транспорта и логистики (36%), среди регионов это Свердловская область (36%) и Ростовская область (35%).

Говоря о том, какой суммы им не хватает в месяц для покрытия основных нужд, около половины респондентов (46%), которым не хватает или едва хватает зарплаты, назвали цифру более 20 тысяч рублей, четверть (25%) - от 15 до 20 тысяч рублей, пятая часть (19%) - от 10 до 15 тысяч рублей.

Самыми большими статьями расходов участники исследования называют траты на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотеки (35%), коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%), показало исследование. При этом на аренду жилья и выплату ипотеки у половины респондентов (51%) уходит от 25% до 50% зарплаты, у пятой части (21%) - от 51% до 75% зарплаты.