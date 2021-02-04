Безопасность детских площадок проверят в Иркутске

В Иркутске до конца февраля проверят общее состояние детских площадок и оборудования, расположенного на них, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017. Такое поручение дал мэр города Руслан Болотов.

Всего в городе расположено около 1,5 тысяч детских площадок. Кроме этого, проверят площадки, расположенные на придомовых территориях. В первую очередь оценят соответствие обязательным требованиям государственных стандартов, безопасность эксплуатации, а также их расположение на инженерных сетях.

По итогам инвентаризации будет составлен список игрового оборудования, рекомендованного к ремонту или демонтажу.