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ВОЗ и Россия ведут переговоры о поставке вакцины нуждающимся странам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию результатов исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность, и ведет переговоры с разными производителями вакцин от COVID-19, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя организации в РФ Мелиту Вуйнович.

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"Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся", - заявила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V. Российская вакцина показала 91,6% эффективности. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а у 100% выработался клеточный иммунный ответ. Отмечается, что побочные эффекты от препарата сведены к минимуму, и в большинстве случаев они протекали в легкой форме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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