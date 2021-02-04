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Землетрясение в Монголии зафиксировали 3 февраля

Наибольшую магнитуду афтершоков зафиксировали в селе Монды Иркутской области. Там они составили 3-4 балла. В Хужире и Иркутске магнитуда была не выше 3 баллов.

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Интенсивность в эпицентре – 5,5 баллов. Сейсмособытие произошло 3 февраля в 19:20 по иркутскому времени, сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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