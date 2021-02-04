«Стоит выйти в кэш»

Рынки всегда стремятся к справедливым, обоснованным платежным балансом и денежными потоками компаний уровням,с считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Эмоции быстро проходят. Однако в моменте они вызывают на рынках значительное движение. Я бы сейчас вышел в долларовый кэш от греха. Очень вероятно, мы скоро увидим то, что не раз видели. Санкции и резкое падение рубля и российских акций.

Ключевым моментом, вероятно, будет визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, он намечен на 4–5 февраля. Если санкции будут, неясно насколько жесткими они окажутся, индивидуальными или секторальными, затронут или нет «Северный поток-2», а также инвестиции иностранцев в российские ОФЗ. В случае санкций под ударом, естественно, окажется российский рубль и рынок акций.

При этом в этот раз ситуация будет для россиян более болезненной, чем в 2014 году. Не стоит забывать, что на Московской бирже открыто более 9 млн частных брокерских счетов. Вместе с тем, мое мнение, что Запад не рискнет задействовать санкции против ОФЗ, а значит, паника на рынках быстро уляжется. Заморозка инвестиций Банка России в суверенные долговые обязательства США и стран Западной Европы также почти исключена.

В случае обострения ситуации мы, конечно, легко можем увидеть 80 руб. за доллар США, и 96-97 руб. за евро.

При этом фундаментально позитивный взгляд на Россию и ее акции у меня остается. Сильная макроэкономика, значительные международные резервы и привлекательная дивидендная доходность. Я бы в долгую покупал, напомнив старую истину.

Каждому инвестору следует помнить слова сэра Джона Темплтона, одного из величайших инвесторов ХХ века: «Бычьи рынки рождаются в пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают в эйфории»