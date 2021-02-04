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В Шелехове коллектор вымогал деньги у сотрудников школы

В городе Шелехове Иркутского района коллектор вымогал деньги у директора и других сотрудников МКОУ ШР «СОШ № 4», сообщают в Следственном комитете.

В ходе проведения проверки установлено, что мужчина, представившись коллектором микрокредитной организации, звонил директору школы № 4, а также иным сотрудникам указанного образовательного учреждения, требовал погасить кредитную задолженность постороннего им лица в размере 57 000 рублей под угрозой физической расправы.

В настоящее время следствием изучены аудиозаписи телефонных разговоров с сотрудником микрофинансовой организации. Следователи СК России опрашивают сотрудников школы, которым поступили звонки с требованиями оплатить кредиторскую задолженность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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