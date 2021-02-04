В Иркутске должникам начали отключать электроэнергию

Из-за пандемии отключения отложили до января 2021 года, сообщают Вести Иркутск.

Напоминать о долге Иркутскэнергосбыт начинает, если клиент не платит больше двух месяцев. Для этого специалисты используют разные способы: звонят присылают смс, пишут электронные и бумажные письма. Когда компания узнает, что должник получил извещение, через 20 дней его могут отключить от энергоснабжения.

Если клиент не готов погасить весь долг сразу, он может рассчитывать на рассрочку. На нее могут претендовать те, у кого начисления за месяц на 25% меньше прошлого года. А также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Подать заявления клиенты могут на сайте компании.