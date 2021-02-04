В поселке Култук Иркутской области река вышла из берегов

Льдом покрылись дворы на улице Крылова, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.
Одной из вероятных причин выхода воды на поверхность стала прорубь, ранее прорубленная здесь местными жителями.
В поселке провели обваловку, и создали заграждения изо льда и отсева из щебня. Были также обследованы другие приусадебные участки и огороды на улице Крылова. Все они находятся на возвышении, что препятствует подтоплению.
На 4 февраля запланированы мероприятия по дальнейшей обваловке и созданию искусственной преграды, штрабированию льда в реке Тиганчихе с привлечением специальной техники.