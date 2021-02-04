Новости

В поселке Култук Иркутской области река вышла из берегов

Льдом покрылись дворы на улице Крылова, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Одной из вероятных причин выхода воды на поверхность стала прорубь, ранее прорубленная здесь местными жителями.

В поселке провели обваловку, и создали заграждения изо льда и отсева из щебня. Были также обследованы другие приусадебные участки и огороды на улице Крылова. Все они находятся на возвышении, что препятствует подтоплению. 

На 4 февраля запланированы мероприятия по дальнейшей обваловке и созданию искусственной преграды, штрабированию льда в реке Тиганчихе с привлечением специальной техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
Будущее – за звездами: как проходят классификацию загородные отели на Байкале
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании