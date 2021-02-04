«Слата» подсчитала стоимость минимальной корзины продуктов за четвертый квартал

Торговая сеть «Слата» представила ежеквартальную информацию о динамике цен на минимальный набор продуктов - «Индекс Слата». В среднем, в четвертом квартале 2020 года минимальный набор «Слаты» по цене ниже набора по данным Иркутскстата на 14,2%, – сообщает пресс-служба торговой сети «Слаты».

Так, в Иркутске минимальный набор продуктов, по данным Иркутскстата, составил 4644,80 рубля, в Ангарске – 4464,98, Братске – 5043,47 рубля. Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за тот же период: 4045,71 рубля в Иркутске (87,1% от Иркутскстата), 3915,20 рубля в Ангарске (87,7%), в Братске – 4185,1 рубля (83,0%).

Анализ стоимости минимальной продуктовой корзины показал, что цены в супермаркетах ТС «Слата» ниже, чем в среднем по городам Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Братск).

Стоимость продуктовой корзины в 4 квартале по сравнению с 3-м снизилась за счет минимальной наценки на товары первой необходимости и товаров СТМ (собственной торговой марки). «Для компании важно предоставить возможность покупки данных продуктов по комфортной цене. Мы производит анализ цен на рынке в целом и не отклоняется от средневзвешенной, выстраивает с поставщиками долгосрочные отношения и регулируем стоимость товаров СТМ», – пояснила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова.

Несмотря на снижение стоимости продуктовой корзины, региональный ритейлер отмечает рост цен сразу на несколько товарных групп.

Так, в течение четвертого квартала в супермаркетах «Слата» зафиксирован рост на сахар и подсолнечное масло. Это связано с низким урожаем свеклы, подсолнечника и зерна в 2020 году. С 16 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года правительство РФ ввело предельно допустимые цены на сахар и масло подсолнечное.

Вслед за введением предельных цен на данную продукцию правительство может ввести регулирование стоимости зерна и макаронных изделий в ближайшем будущем, считают в «Слате». С марта 2020 года гречка подорожала на 58%, геркулес на 29%.

В четвертом квартале также заметно подорожала горбуша (+50%). Это связано с низкой путиной в 2020. По данным экспертов рынка, это самый низкий улов за последние десять лет, поэтому в «Слате» не исключают дальнейший рост стоимости рыбы.

Заметно дороже четвертом квартале стоили и цитрусовые. Цена была выше в среднем на 20% из-за отсутствия более дешевой альтернативы из Китая и роста курса доллара. Кроме того, до сих пор сохраняются проблемы ввоза продукции, связанные с пропускной системой на таможне со стороны Китая.

Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца четвертого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.

«Индекс «Слата» - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.