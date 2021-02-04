В Иркутской области из оборота изъяли почти 200 пиротехнических изделий

Общая их стоимость составляет более 293 тыс. рублей, сообщают в областной администрации.
Наиболее активно контрольные мероприятия проводились в:
- Иркутске,
- Братске,
- Зиме,
- Саянске,
- Свирске,
- Тулуне,
- Черемхово,
- Усть-Илимске,
- Ангарске,
- Усолье-Сибирском,
- Заларинском р-не,
- Тайшетском р-не,
- Тулунском р-не,
- Иркутском р-не,
- Киренском р-не,
- Черемховском р-не,
- Чунском р-не.
Специалисты администрации Иркутска составили четыре протокола об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах.
Выявлена и пресечена торговля пиротехнической продукцией с нарушениями требований пожарной безопасности и правил продажи в Зиме, Усть-Илимске, на территории Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов. Нарушители привлечены к административной ответственности.
По итогам рейдовых мероприятий в Зиме специалистами администрации муниципального образования совместно с сотрудниками полиции выявлено два случая продажи пиротехнической продукции несовершеннолетним. Материалы проверок переданы на рассмотрение мировым судьям.