В Иркутской области из оборота изъяли почти 200 пиротехнических изделий

Общая их стоимость составляет более 293 тыс. рублей, сообщают в областной администрации.

Наиболее активно контрольные мероприятия проводились в:

Иркутске,

Братске,

Зиме,

Саянске,

Свирске,

Тулуне,

Черемхово,

Усть-Илимске,

Ангарске,

Усолье-Сибирском,

Заларинском р-не,

Тайшетском р-не,

Тулунском р-не,

Иркутском р-не,

Киренском р-не,

Черемховском р-не,

Чунском р-не.

Специалисты администрации Иркутска составили четыре протокола об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах.

Выявлена и пресечена торговля пиротехнической продукцией с нарушениями требований пожарной безопасности и правил продажи в Зиме, Усть-Илимске, на территории Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов. Нарушители привлечены к административной ответственности.

По итогам рейдовых мероприятий в Зиме специалистами администрации муниципального образования совместно с сотрудниками полиции выявлено два случая продажи пиротехнической продукции несовершеннолетним. Материалы проверок переданы на рассмотрение мировым судьям.