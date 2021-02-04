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В Иркутской области из оборота изъяли почти 200 пиротехнических изделий

Общая их стоимость составляет более 293 тыс. рублей, сообщают в областной администрации.

Наиболее активно контрольные мероприятия проводились в:

  • Иркутске,
  • Братске,
  • Зиме,
  • Саянске,
  • Свирске,
  • Тулуне,
  • Черемхово,
  • Усть-Илимске,
  • Ангарске,
  • Усолье-Сибирском,
  • Заларинском р-не, 
  • Тайшетском р-не, 
  • Тулунском р-не,
  • Иркутском р-не,
  • Киренском р-не,
  • Черемховском р-не,
  • Чунском р-не. 

Специалисты администрации Иркутска составили четыре протокола об административных правонарушениях за торговлю в неустановленных местах.

Выявлена и пресечена торговля пиротехнической продукцией с нарушениями требований пожарной безопасности и правил продажи в Зиме, Усть-Илимске, на территории НижнеудинскогоТайшетского и Чунского районов. Нарушители привлечены к административной ответственности. 

По итогам рейдовых мероприятий в Зиме специалистами администрации муниципального образования совместно с сотрудниками полиции выявлено два случая продажи пиротехнической продукции несовершеннолетним. Материалы проверок переданы на рассмотрение мировым судьям. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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