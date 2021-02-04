С начала пандемии в Иркутской области коронавирусом заболели почти 50 тыс. человек

За прошедшие сутки в регионе новой инфекцией заразились 264 человека.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 4 февраля. Согласно им, за прошедшие сутки в области зафиксировали 264 случая COVID-19 общее число заболевших – 49 976.

Скончались непосредственно от коронавируса – 9. С начала пандемии в регионе умерли 1 915 человек с коронавирусом.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.