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С начала пандемии в Иркутской области коронавирусом заболели почти 50 тыс. человек

За прошедшие сутки в регионе новой инфекцией заразились 264 человека.

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 4 февраля. Согласно им, за прошедшие сутки в области зафиксировали 264 случая COVID-19 общее число заболевших – 49 976.

Скончались непосредственно от коронавируса – 9. С начала пандемии в регионе умерли 1 915 человек с коронавирусом.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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