Как женщины в Иркутской области осваивают традиционно мужские профессии

С 1 января 2021 года в России сократили список работ, недоступных женщинам, с 456 до 100 позиций, сообщают аналитики hh.ru.

В профобласти «Производство и сельское хозяйство» 21% резюме от общего числа соискателей было открыто женщинами. Среди них есть «начальник производственного участка», «мастер участка», «начальник цеха», «инженер-механик», а также «машинист компрессорных установок».

IT-сфера пока тоже остается преимущественно мужской территорией, в Иркутской области доля женщин, которые строят карьеру в информационных технологиях пока составляет лишь 21%. Женщины чаще выбирают должности контент-менеджеров, тестировщиков, верстальщиков, но есть и те, кто рассматривает работу «системного аналитика», «программиста», «веб-дизайнера», и даже «консультанта sap FI-АА».

В профессии, связанные с добычей сырья, тоже чаще идут мужчины, и таких в регионе 89% от всех кандидатов в данной профсфере, но при этом есть около ста женщин (11%), которые готовы составить им конкуренцию, в том числе на должности «маркшейдера» и «инженера по добыче».

Еще одна традиционно мужская профсфера – «Рабочий персонал», в 2020 году она испытывала серьезный дефицит кадров (на одну вакансию приходилось менее двух кандидатов). Сейчас в Иркутской области соотношение мужских и женских резюме на должности из данной профсферы – 89% и 11%, соответственно. Женщины претендуют на позиции «машиниста мостового и козлового крана», а также «водителя автопогрузчика». Интересно, что всего пару лет назад соискатель на должность водителя на производстве работала флористом в салоне цветов!

В Сибири нашлись также несколько резюме женщин, претендующих на должность «моряка». Одна из соискательниц «вязала и таскала кранцы, участвовала в отшвартовке, разгрузке и погрузке продуктов на судно». О себе она рассказала, что трудолюбива, быстро обучается, не конфликтная, плюс «имеет корочки вахтенного матроса и корочки водолаза».