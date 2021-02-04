В Иркутской области введено более 1 млн квадратных метров жилья по итогам 2020 года

По данным Иркутскстата, в 2020 году в регионе введено в эксплуатацию 1075,5 тыс. кв. м жилья. При этом большая его часть – 621,4 тыс. кв. м (57,8%) – приходится на индивидуальное строительство. Многоэтажного жилья построено 454,1 тыс. кв. м. (42,2%). 82% от общего объёма жилья или 881,1 тыс. кв. м введена в Иркутске, Ангарске, Иркутском и Шелеховском районах.

В предыдущие годы ввод жилья примерно на этом же уровне: в 2019 году было введено 977,3 тыс. кв м жилья, в 2018– 987,5 тыс. кв м.

Напомним, что для иркутского рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%. Эксперты в качестве причин роста называли снижение ипотечных ставок и запуск госпрограмм, ограниченное предложение новостроек, девальвацию рубля, рост себестоимости строительства и дефицит трудовых ресурсов в пандемию.