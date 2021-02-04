Цены билетов на фестиваль «Звёзды на Байкале» варьируются от 1 до 6 тысяч рублей

В рамках фестиваля «Звёзды на Байкале» состоится благотворительный концерт для врачей. Он пройдёт 20 февраля в Иркутском музыкальном театре. Отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкуник», произведения Шопена исполнят Российский национальный молодёжный симфонический оркестр и художественный руководитель фестиваля, народный артист России, пианист Денис Мацуев.

Концерт для врачей украсит юбилейный XV Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале». Ранее стала известна программа фестиваля. Продажа билетов начнётся 5 февраля. В 10 утра откроются кассы и начнётся онлайн-продажа.

Цены на билеты на концерт-открытие и концерт-закрытие фестиваля, которые состоятся 19 и 28 февраля, остались на уровне прошлого фестиваля. Они варьируются от двух до шести тысяч рублей. Стоимость билетов на остальные концерты снижена и находится в диапазоне от одной до четырёх тысяч рублей. На некоторые концерты цены ниже.

XV Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» пройдет в Иркутске с 19 по 28 февраля. Несмотря на ограничения пандемии и сложности, связанные с совмещением графиков исполнителей, программу фестиваля удалось сохранить практически в первоначальном виде и пригласить в Иркутск выдающихся звёзд мировой классической сцены.

Фестиваль начнётся концертом Российского национального молодёжного симфонического оркестра, солистов Дениса Мацуева (фортепиано) и Юлиана Рахлина (скрипка). 22 и 23 февраля по многочисленным просьбам слушателей выступит коллектив «Виртуозы Москвы», дирижёр – Владимир Спиваков. Два концерта даст Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. Закроет фестиваль оркестр Мариинского театра и его дирижёр Валерий Гергиев. К ним присоединятся солисты, для которых выступление на фестивале «Звезды на Байкале» станет дебютом на иркутской сцене. Это один из лучших басов мира Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина (сопрано).