В Осинском районе построят два фельдшерских пункта

В этом году приступят к разработке проектно-сметной документации, сообщают в областной администрации.

Кроме того, на встрече обсудили планы по ремонту дорог и учреждений образования Осинского района. В частности, в этом году планируется начать ремонт автомобильной дороги «Майск - Рассвет». Сейчас проект находится на согласовании в Правительстве региона. Также в 2021 году специалисты приступят к ремонту Майской средней общеобразовательной школы.

Виктор Мантыков доложил губернатору, что администрация района планирует подготовить проектную документацию на капитальный ремонт Усть-Алтанской школы. Работы предполагают начать в 2022 году.