В Ангарске подростки стреляли по машине скорой помощи

В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в МВД России по Ангарскому городскому округу.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестные, находившиеся в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел в сторону машины «скорой» из пневматического оружия, в результате чего на ветровом стекле ГАЗели образовался скол.

При отработке жилого массива, прилегающего к месту событий, сотрудники уголовного розыска задержали двоих 16-летних подростков, у которых при себе имелся пневматический пистолет. Они дали признательные показания и пояснили, что совершили противоправное деяние из хулиганских побуждений.