HEINEKEN представил онлайн экскурсии на свои пивоварни

Видео-туры сняты в оригинальном формате: каждая пивоварня HEINEKEN показана глазами популярных блогеров сквозь призму жизни российских городов, где расположено производство HEINEKEN. Теперь посещение пивоварен в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске доступно еще более широкой аудитории. Все семь экскурсий размещены в социальных сетях и на экскурсионном сайте HEINEKEN в России.

В ходе видео-туров блогеры раскрывают заводы HEINEKEN как настоящие туристические объекты. Они не только рассказывают о магии пивоварения и показывают, как устроено современное производство, но и делятся историей древнего пенного напитка в России, а также беседуют со специалистами заводов – профессионалами своего дела.

«На время пандемии COVID мы были вынуждены приостановить наши популярные экскурсии на наши производственные площадки, но и в новом онлайн формате посещение пивоварни – это источник ярких впечатлений! Мы гордимся качеством нашей продукции и рады возможности рассказывать о ней широкой совершеннолетней аудитории», - рассказала Арина Флюгова, менеджер по корпоративным коммуникациям HEINEKEN в России.

Благодаря онлайн формату блогерам удалось показать недоступные для обычных посетителей экскурсий цеха пивоварен, как например, солодовню при заводе HEINEKEN в Иркутске, где происходит подготовка солода – одного из главных ингредиентов пива. В каждом онлайн туре профессиональные дегустаторы делятся рекомендациями и основами культуры потребления пенного напитка.