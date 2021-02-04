Альфа-Групп провела чемпионат для дата-сайентистов Alfa Battle 2.0

Альфа-Банк, X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахование завершили 6-недельный чемпионат для дата-сайентистов Alfa Battle 2.0. В финал вышли 6 команд с участниками из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и Мадрида. Они разделили призовой фонд в 1 млн рублей.

Участники работали над двумя задачами. С первой лучше всех справился Иван Брагин из Воронежа. Он создал модель для предсказания следующего полезного действия клиента в мобильном банке. Это помогает упрощать логику приложения и делать его более удобным.

Лучшее решение второй задачи представил Константин Николаев из Москвы. Его модель позволяет оценить, выйдет ли потенциальный заёмщик в дефолт при известной о нем транзакционной активности. Такой анализ помогает выявлять недобросовестных заемщиков, а также предлагать качественным клиентам лучшие условия.

Alfa Battle 2.0 вновь превзошел ожидания организаторов по всем показателям. В чемпионате приняли участие 2015 специалистов, которые объединились в 467 команд. Открывающая Alfa Battle 2.0 брифинг-конференция собрала 39 337 просмотров. Сегодня на YouTube-канале Alfa Digital вышел финальный видеоподкаст.

Кроме того, организаторы запустили «Data Sapience» — первый мини-сериал про Data Science в жанре «edutainment» с участием настоящих дата-сайентистов из компаний Альфа-Банк, Билайн, X5 Retail Group и АльфаСтрахование.

В течение месяца финалисты и участники чемпионата могут получить приглашение на работу в Альфа-Банк, X5 Retail Group, Билайн и АльфаСтрахование.