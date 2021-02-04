Альфа-Банк выдаст 1,1 млрд рублей на реконструкцию зернового терминала стивидорного холдинга «ДелоПортс» (входит в Группу компаний «Дело») в Новороссийске. Соответствующее соглашение подписано с АО «Зерновой терминал КСК».

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить пропускную способность терминала и мощности перевалки зерновых культур до 7 млн тонн в год. Средства предоставляются на льготных условиях в рамках госпрограммы субсидирования процентных ставок. Размер субсидии достигает 90% от ключевой ставки ЦБ РФ.

«Альфа-Банк на протяжении многих лет является активным участником государственных программ поддержки российских производителей. Мы всегда стремимся использовать все возможности для поддержки целевых проектов наших клиентов. Мы рады внести вклад в развитие портовой инфраструктуры «ДелоПортс» по перевалке отечественной продукции АПК», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Поддержка государства при реализации важных инфраструктурных инвестпроектов важна не только для нас, но и для всей экономической системы. Мы благодарим наших партнёров из Альфа-Банка и рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — прокомментировал Генеральный директор ООО «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

ООО «ДелоПортс» — российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входит контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело».