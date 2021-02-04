Держатели карт Mastercard АТБ смогут оплачивать покупки с помощью Apple Pay

Азиатско-Тихоокеанский банк расширил возможности бесконтактной оплаты. Теперь держатели Mastercard могут оплачивать покупки при помощи мобильных устройств без наличия карты. Кафе, транспорт, магазины и интернет приложения - все в одном устройстве от Apple - iPhone, iPad, Apple Watch или на копьютере Mac.

«Мы продолжаем расширять сервисы бесконтактной оплаты. Теперь все владельцы карт АТБ платежной системы Mastercard могут осуществлять оплату через Apple Pay. Клиенту достаточно телефона, планшета или часов, чтобы оплатить свои покупки. Это особенно важно сейчас в период пандемии, безопасный и быстрый сервис, который всегда под рукой», - рассказал директор АТБ по розничному бизнесу Виктор Курнаков.

В основе оплат Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID на устройстве клиента или через Face ID.

Как добавить карту в Apple Pay?

iPhone

1. Откройте приложение Wallet и нажмите значок «+» в правом верхнем углу;

2. Отсканируйте номер карты или введите вручную;

3. Введите код безопасности с оборота карты (CVC2 — 3 цифры);

4. Ознакомьтесь и примите условия пользовательского соглашения. Введите код подтверждения из СМС.

Apple Watch

1. Откройте приложение Apple Watch на iPhone;

2. Выберете «Wallet и Apple Pay» и зажмите «Добавить кредитную или дебетовую карту»;

3. Следуйте инструкциям на экране.

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